Hamas rivendica la responsabilità dell'attacco mortale all'autobus di Gerusalemme

Ieri, uomini armati palestinesi hanno aperto il fuoco alla fermata dell'autobus a Gerusalemme. Tuttavia, non conoscevamo tutti i dettagli su chi fosse il responsabile. Ora, Hamas si è assunto la responsabilità della recente sparatoria sull'autobus. Gli assalitori, secondo quanto riferito provenienti dai vicini villaggi della Cisgiordania, sono stati neutralizzati dalla polizia israeliana, mentre le autorità hanno arrestato un terzo sospetto. Le scene dell'attacco mostrano il caos e il panico, con i civili in fuga e i paramedici che assistono i feriti. Israele ha promesso di rispondere con fermezza, compresa la demolizione delle case degli aggressori e la limitazione dei permessi di lavoro per i collaboratori, una mossa condannata dai gruppi per i diritti umani.