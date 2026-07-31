Hamas subirà un "completo disarmo" dopo l'accordo del Board of Peace

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Sebbene la guerra tra Stati Uniti e Iran sia ancora molto attiva e apparentemente senza una fine in vista, sembra che il conflitto tra Israele e Gaza stia per concludersi.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che il Board of Peace ha raggiunto un accordo che prevede il gruppo Hamas e le altre forze armate nella regione di Gaza subito un "completo disarmo". Ciò arriva dopo mesi di negoziati come parte della seconda fase di un colloquio mediato dagli Stati Uniti tra Israele e Gaza.

L'accordo completo include il disarmo di Hamas, il ritiro delle truppe israeliane dalla regione e anche la ricostruzione di Gaza. Va detto che, sebbene Hamas abbia accettato questi termini, con una dichiarazione ufficiale e completa imminente, non ci sono ancora stati commenti da parte di Israele, secondo BBC News.

Parlando a Truth Social, Trump ha dichiarato: "Questo è un traguardo importante nell'attuazione del Piano in 20 Punti di Trump. L'accordo sarà attuato in fasi accuratamente strutturate. Con il completamento del disarmo, le forze israeliane si ritireranno e la Forza Internazionale di Stabilizzazione collaborerà con una nuova forza di polizia palestinese per assumersi la responsabilità della sicurezza di Gaza per i suoi residenti e i suoi vicini."

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Come parte dell'annuncio, Trump ha persino ringraziato Egitto, Qatar e Turchia per il loro ruolo nell'aiutare a mediare i colloqui e a de-escalare il conflitto.