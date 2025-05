Hamas valuta un nuovo accordo di tregua a Gaza mentre aumenta la pressione

HQ

Le ultime notizie su Israele e Palestina . La leadership di Hamas sta esaminando un nuovo quadro di cessate il fuoco sostenuto da Israele e consegnato dall'amministrazione Trump, che mira a fermare i combattimenti e consentire scambi limitati di ostaggi e prigionieri.

Anche se l'accordo non è all'altezza delle richieste fondamentali di Hamas, come il ritiro completo da parte di Israele e le garanzie di aiuto, ha scatenato un cauto ottimismo a Washington. Tuttavia, i disaccordi interni e le aspettative non soddisfatte potrebbero complicare i progressi.