Han Duck-soo segnala un'alleanza conservatrice in vista delle elezioni anticipate in Corea del Sud L'ex primo ministro afferma che l'unione con Kim Moon-soo è necessaria per contrastare il favorito liberale Lee Jae-myung.

HQ Le ultime notizie sulla Corea del Sud . L'ex primo ministro sudcoreano Han Duck-soo ha dichiarato martedì che unirà le forze con il candidato conservatore Kim Moon-soo in vista delle elezioni anticipate del 3 giugno, sostenendo di non vedere altra alternativa che fare squadra. Con il frontrunner liberale Lee Jae-myung che detiene quasi il 50% dei consensi, Han ha sottolineato la necessità di un ticket conservatore unito per rimanere competitivo. Ha anche sostenuto che la sua esperienza lo rende nella posizione migliore per gestire le relazioni commerciali degli Stati Uniti nella prossima amministrazione. Han Duck-soo // Shutterstock