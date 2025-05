Hansi Flick rinnova con il FC Barcelona fino al 2027

HQ

Mercoledì, l'FC Barcelona e Hansi Flick hanno raggiunto un accordo per rinnovare il suo contratto fino al 30 giugno 2027. Il tedesco ha firmato negli uffici del club insieme al presidente del Barça Joan Laporta, al primo vicepresidente Rafa Yuste e al direttore sportivo Deco, nonché all'agente di Flick, Pini Zahavi.

Il primo anno al Can Barça ha confermato che il desiderio di Laporta di portare l'accademia di allenatori tedesca nel club ha funzionato. Hans-Dieter Flick ha fatto credere a tutta Barcellona in un progetto che sembrava lontano dal poter competere per tutti i titoli. Il cambio di mentalità dei giocatori, insieme alle rimonte e al triplete interno, ha risvegliato il fuoco interno dei tifosi per tornare allo stadio.

Anche se l'inizio ci ha reso diffidenti su alcuni aspetti, come le due sconfitte contro il Monaco, quando la squadra è entrata in pista ha finito con una percentuale di vittorie del 73% per la della stagione, vincendo 43 partite su 54 sotto il tedesco. A peggiorare le cose, Flick rimane imbattuto in finale, con altre due contro il Real Madrid nella Supercoppa spagnola e nella Copa del Rey, vincendo sette finali su sette.

L'unico inconveniente è stato in Champions League, con la sconfitta contro l'Inter ai supplementari. Ma penso che molti tifosi del Barcellona avrebbero firmato all'inizio della stagione per essere in semifinale di Champions League, a pochi minuti dalla qualificazione alla finale per la prima volta in dieci anni.

Sembra che questo sia appena iniziato e che i Culers si godranno il calcio di Flick per almeno altri due anni.