Harrie Lavreysen trionfa ai Campionati del Mondo di ciclismo su pista UCI con quattro medaglie d'oro
Il ciclista su pista olandese ha esteso il suo record come persona con più medaglie d'oro ai Campionati del Mondo di ciclismo su pista UCI.
Il ciclista olandese Harrie Lavreysen ha incrementato il suo impressionante palmares ai Campionati del Mondo di ciclismo su pista UCI lo scorso fine settimana, diventando la prima persona a vincere quattro medaglie d'oro in una singola edizione. Il 28enne ha ottenuto la medaglia d'oro nello sprint, nello sprint a squadre, nel chilo e nel keirin, vincendo tutte le medaglie d'oro possibili.
Continua il suo dominio dopo le sue cinque medaglie d'oro ai Giochi Olimpici di Parigi e Tokyo, e ora 20 medaglie d'oro ai Campionati del Mondo di ciclismo su pista. Lavreysen ha vinto ogni singola medaglia d'oro nello sprint individuale dal 2019, dal 2018 nel caso dello sprint a squadre. Ha già battuto il record del maggior numero di titoli di qualsiasi pilota nella storia alla competizione l'anno scorso.
"Questo non è davvero normale", ha detto Lavreysen. "Sognavo di andare in quattro. In realtà era un po' un obiettivo l'anno scorso, ma sinceramente non mi aspettavo che fosse possibile quest'anno".