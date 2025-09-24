Harry Kane torna in Inghilterra? "Molti tifosi del Tottenham vorrebbero vedere Kane tornare", dice l'allenatore

HQ

Harry Kane è entrato a far parte del Bayern Monaco nel 2023 e questo gli ha finalmente portato i suoi primi titoli la scorsa stagione, ponendo fine alla maledizione dell'attaccante inglese. Lo scorso fine settimana, ha segnato un'altra tripletta nel 4-1 contro l'Hoffenheim mentre il Bayern rimane imbattuto in cima alla Bundesliga. Ma lunedì hanno iniziato a diffondersi voci su una possibile vendita la prossima estate, con Bild che ha ricordato che ha una clausola di uscita la prossima estate di 65 milioni di euro (56,7 milioni di sterline).

Il Tottenham Hotspur ha un'opzione di riacquisto la prossima estate che dà loro la priorità. È stata la casa di Kane tra il 2009 e il 2023 e il 32enne è ancora venerato lì. Ma l'allenatore del Tottenham Thomas Frank non pensa che accadrà. "Io stesso sono un viaggiatore, mi piace viaggiare, mi piace anche esplorare le cose. È qui da molti anni, quindi perché non godersi un po' di più il tempo al Bayern?", ha detto Frank.

"Probabilmente rimarrà al Bayern e continuerà a fare bene. È stato il capocannoniere l'anno scorso, ha vinto il campionato e ora sta andando alla grande", anche se ha aggiunto che sarebbe più che benvenuto di nuovo agli Spurs (tramite The Guardian).

Tuttavia, secondo il Daily Star, ci sono movimenti attivi al Tottenham per convincere Kane a tornare e lo incontreranno presto. Kane dovrebbe dire al Bayern la sua intenzione di lasciare la prossima estate prima di gennaio.

"Penso che ci siano molti tifosi del Tottenham, me compreso, che vorrebbero rivedere Kane", dice Frank. Pensi che Harry Kane tornerà in Premier League?