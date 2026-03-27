Harry Potter, Xbox Partner Preview e Fortnite sono gli argomenti dell'ultimo The Show Gamereactor

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Questa settimana torniamo al solito programma e vi proponiamo un altro episodio di The Gamereactor Show per accompagnarvi nel weekend. Per l'85° episodio della serie, abbiamo alcuni punti chiave da affrontare riguardo alle storie più importanti della settimana.

Per prima cosa, abbiamo dedicato molto tempo a esplorare la Xbox Partner Preview e ciò che ci ha colpito, così come le nostre impressioni generali di questa serie altrimenti piuttosto mediocre.

Per approfondire la questione, condividiamo opinioni sul trailer della serie Harry Potter TV e su come potremmo essere o meno del tutto convinti da ciò che ci è stato mostrato finora. E questo prima di parlare dei mega licenziamenti di Epic Games che hanno scosso il team di sviluppo di Fortnite.

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