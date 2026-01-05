Hayao Miyazaki compie 85 anni, ed ecco il modo migliore per celebrare il suo anime

HQ

Nonostante i numerosi annunci di ritiro, il regista giapponese Hayao Miyazaki sta lavorando attivamente a un nuovo film allo Studio Ghibli, venendo quotidianamente allo studio per sviluppare idee e continuando il suo lavoro creativo dopo il successo di The Boy and the Heron, che molti fan e critici hanno ritenuto una conclusione appropriata.

La sua attività continua sembra ancora più impressionante se si considera che oggi il vicepresidente dello studio ha compiuto 85 anni, e sebbene non ci siano annunci riguardanti nuovi progetti, qui a Gamereactor vi invitiamo a godervi i suoi migliori lavori, dal recente The Boy and the Heron (recensione) vincitore di un Oscar alla raccolta dei 5 migliori film anime di Hayao Miyazaki che abbiamo pubblicato tempo fa.

Perché il 2026 non è solo anniversario di una serie di videogiochi, vero? Buon compleanno, Miyazaki-san!