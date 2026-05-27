He-Man torna in una serie animata il mese prossimo

Sembra che Mattel abbia preso di nuovo la passione per He-Man, e in vista della prima di Masters of the Universe, la rivista The Toy Book ha confermato che altro è in arrivo. A quanto pare, già il mese prossimo possiamo aspettarci una serie animata TV di 20 episodi basata sul film.

La sua anteprima è prevista per il 10 giugno (non è chiaro se tutti gli episodi verranno pubblicati contemporaneamente o distribuiti nel tempo), con Matthew Brown come sceneggiatore e regista. La nuova serie si intitola Masters of the Universe: Tales from Eternia , e speriamo di poterla vedere più da vicino presto in un primo trailer.