Heads of State sembra ridicolo ma ricco di azione nel trailer finale

Siamo stati presentati per la prima volta a John Cena e Idris Elba come duo di attori nel 2021 The Suicide Squad, dove la coppia è apparsa rispettivamente come Peacemaker e Bloodsport, e ha offerto un'accoppiata memorabile piena di battute spiritose e molta azione. Quest'estate, questo duo tornerà, ma non come antieroi DC.

Prime Video debutterà con il film Heads of State, e questo è un progetto dal nome letterale in cui Elba interpreta il Primo Ministro del Regno Unito e Cena come Presidente degli Stati Uniti. Con questo in mente, la coppia si ritrova presto in una serie di eventi gravi e mortali dopo che l'Air Force One è stato abbattuto, portando il duo a dover correre e combattere per la propria vita mentre assassini e assassini danno loro la caccia. Per fortuna, avranno un po' di aiuto nell'agente dell'MI6 di Priyanka Chopra Jonas e nell'abile agente di Jack Quaid.

Inutile dire che probabilmente non c'è molto altro che devi ascoltare per capire che tipo di film sta cercando di essere, ma sembra che sarà un divertente festival d'azione, come dimostra il trailer finale con l'uso di molta violenza, coreografie eleganti, battute e colpi esilaranti e innumerevoli esplosioni.

Dai un'occhiata qui sotto, tutto prima che Heads of State faccia il suo arrivo il Prime Video del 2 luglio.