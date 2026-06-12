Heave Ho 2 fissato per il lancio di luglio, una demo è ora arrivata su Steam

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Devolver Digital ha alcuni titoli in programma per quest'estate, non ultimo Dark Scrolls a fine giugno. L'editore indipendente (che ha pubblicamente anticipato la sua intenzione di lanciare un gioco in linea con Grand Theft Auto VI) non si ferma qui, dato che ha anche confermato che uno dei suoi prossimi progetti debutterà a luglio, estendendo un mese altrimenti piuttosto privo.

Dopo l'annuncio all'inizio di quest'anno, lo sviluppatore Le Cartel Studio, con cui abbiamo parlato al London Games Festival, lancerà Heave Ho 2 già dal 16 luglio. Il gioco porta il suo stile distintivo di azione cooperativa e enigmi, vedendo da 2 a 4 giocatori lavorare insieme in modalità cooperativa o versus, sia localmente che online, in otto mondi strani.

Con il lancio previsto per il 16 luglio su PC, Switch e Switch 2 (supportando GameShare), Le Cartel ha anche confermato che una demo di Heave Ho 2 è appena arrivata su Steam, offrendo ai fan un assaggio dell'esperienza più ampia quando uscirà tra un mese. Dai un'occhiata e, in base a ciò che offre, non perderti l'ultimo trailer del gioco qui sotto.