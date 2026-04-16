Hell Let Loose: Vietnam mostra battaglie distruttive 50 contro 50 in un nuovo trailer

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Fai girare quelle pale dell'elicottero ragazzi, e fai attenzione ai tuoi passi, perché stiamo per entrare nelle giungle sudate e mortali del Vietnam. Hell Let Loose: Vietnam ho appena avuto un nuovo sguardo al Galaxies Spring Showcase stasera, e sembra meravigliosamente caotico mentre porta la furia della guerra del Vietnam sui nostri schermi in enormi battaglie 50 contro 50.

Che tu stia portando la battaglia in aria o combattendo a terra in combattimento di fanteria serrata, Hell Let Loose: Vietnam sembra destinato a fornire un'azione esplosiva. Se vuoi partecipare a questa azione in anticipo, puoi iscriverti ai playtest tramite il modulo qui o tramite il QR code nel trailer qui sotto.

Svolgendosi su 6 mappe diverse, sarai una parte decisiva in questa rivisitazione di uno dei conflitti più famigerati della storia. Ci sono molti veicoli, armi e altro ancora storicamente accurati da scoprire, quindi se uno sparatutto basato sulla storia ti piace, dai un'occhiata al trailer e tieni gli occhi aperti per ulteriori informazioni.