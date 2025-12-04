Helldivers 2 sta diminuendo di dimensioni file su PC di ben l'85%

HQ

Sony sta davvero ottenendo molto valore per quanto riguarda la proprietà dello sviluppatore Nixxes, dato che lo studio ha offerto una marea di porting PC per le sue varie esclusive PlayStation nel corso degli anni. Ma non è tutto ciò per cui la squadra è brava, dato che chiaramente sono maghi tecnici che possono aiutare altre squadre a migliorare e affinare le loro edizioni PC.

Lo diciamo perché Helldivers II la dimensione del file su PC si sta riducendo molto. In un post su Steam, si menziona che la dimensione del file sta diminuendo dell'85%, passando da 154GB a appena 23GB, tutto perché Arrowhead e Nixxes si sono uniti e hanno trovato un modo ingegnoso per semplificare il gioco e vedere la dimensione del PC riflettere meglio le versioni console.

Per gli esperti della tecnologia, viene detto che questo è avvenuto tramite un metodo noto come de-duplicazione dei dati, e la buona notizia è che non dovrebbe influire sulle prestazioni del gioco, a meno che tu non sia uno dei pochissimi che ancora usa un HDD per giocare al titolo.

Ci viene detto che questo aggiornamento "comporterà cambiamenti minimi nei tempi di caricamento - al massimo pochi secondi." Il post aggiunge però che, nel peggiore dei casi, il cambiamento comporterà una differenza di tempo di caricamento cinque volte più lunga tra le versioni SSD e HDD del gioco.

Il post spiega: "Ora sappiamo che, contrariamente alla maggior parte dei giochi, la maggior parte del tempo di caricamento in Helldivers 2 è dovuta alla generazione dei livelli piuttosto che al caricamento degli asset. Questa generazione di livello avviene parallelamente al caricamento degli asset dal disco ed è quindi il fattore principale che determina il tempo di caricamento. Ora sappiamo che questo vale anche per gli utenti con HDD meccanici."

Quindi buone notizie, giocatori PC! Aspettatevi che questo cambiamento arrivi relativamente presto, dato che è in fase di test in una beta tecnica pubblica prima di tutto.