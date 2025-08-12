Helldivers II anticipa Halo 3: il crossover ODST

HQ

Carica il lanciagranate e il fucile d'assalto, perché Helldivers II sta ora facendo il salto su Xbox, con stile. A giudicare dal nuovo trailer, che termina con il suono di un sassofono malinconico e la vista di una strada bagnata dalla pioggia, non è chiaramente niente di meno che New Mombasa di Halo 3: ODST. Ciò significa che possiamo aspettarci un evento imminente che ci permetterà di combattere in città, possibilmente anche con skin ODST e armi Halo.

Per chi non lo ricordasse, Halo 3: ODST era una sorta di pecora nera della serie, uno spin-off criminalmente sottovalutato uscito nel 2009 che offriva un ritratto molto più oscuro e radicato della guerra contro i Covenant. Resta da vedere se il contenuto di Halo uscirà insieme al lancio di Xbox il 26 agosto, ma tutti i segnali puntano a "sì". Dai un'occhiata al trailer qui sotto.

Giocherai a Helldivers II su Xbox? E quali sono i tuoi ricordi di Halo 3: ODST?