Here è cosa aspettarsi da Overwatch Stagione 2: Summit

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Oggi è un grande giorno per i giocatori Overwatch, con l'arrivo della seconda stagione del 2026 in gioco, portando una serie di contenuti graditi e l'ultima eroina, il personaggio noto come Sierra. Con il debutto che avviene questa sera, quando il reset settimanale avviene intorno alle 17:00 BST/18:00 CEST, la roadmap per la Stagione 2: Summit è stata ora condivisa.

Il grande richiamo è, come previsto, Sierra, di cui abbiamo approfondito di recente. Ma accanto a Sierra ci sono alcune nuove funzionalità e opzioni, tra cui una rivisitazione della mappa della Penisola Antartica, l'incorporazione di riconoscimenti post-partita, aggiornamenti allo stadio (che introducono Ramattra, Lijiang Night Market, una rivisitazione di Juno e Jetpack Cat più avanti in questa stagione), una skin mitica Soldier 76 e un'arma Mitica Genji, mini Perk rinnovati, la prevista celebrazione del decimo anniversario a metà stagione, un nuovo Battle Pass e un Starter Pack, e persino una collaborazione con Diablo che introduce una skin demoniaca di Ramattra.

Puoi vedere tutto questo nella roadmap qui sotto e, ancora una volta, non dimenticare di tornare su Overwatch questa sera per vivere la Stagione 2 con i tuoi occhi.