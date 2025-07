Hideki Kamiya risponde finalmente alla polemica sulla doppiatrice Bayonetta 3

HQ

L'ex capoBayonetta 3 di PlatinumGames Hideki Kamiya ha finalmente risposto alla polemica che circonda la doppiatrice Helena Taylor. Nel 2022, prima del lancio del terzo gioco, Taylor ha rivelato di essere stata sottopagata per il suo lavoro in un franchise che ha attirato milioni di dollari.

Taylor ha inizialmente affermato che le erano stati offerti solo $ 4.000 per il suo ritorno come Bayonetta, ma è stato poi rivelato che la sua offerta totale era qualcosa di più vicino a $ 20.000, con la cifra precedente che era il totale per una sessione. All'epoca, Kamiya ha semplicemente risposto in difesa della posizione di PlatinumGames, ma ora ha approfondito la situazione sul suo canale YouTube.

"Dato che all'epoca ero su Twitter, sono stato inondato di messaggi. Tipo, seriamente allagato", ha detto Kamiya (trascrizione tramite TheGamer). "Li ho chiamati semplicemente 'messaggi', ma erano post di odio. Solo tonnellate di abusi verbali che si riversano. Continuavo a bloccare senza sosta, ma anche la mia velocità non riusciva a tenere il passo. Quindi ho pensato: 'Cosa!? Stanno arrivando più velocemente di quanto io possa bloccarli?' La gente diceva quello che voleva. Anche le persone famose si lanciavano in me e mi facevano commenti".

Dopo aver raccolto molto supporto, man mano che venivano alla luce ulteriori dettagli, i fan si sono rapidamente rivoltati contro Taylor, ma Kamiya ha ancora qualche frustrazione, in particolare per coloro che hanno cancellato i loro tweet attaccandolo senza scusarsi per loro. Con Kamiya andato via da PlatinumGames ora, c'è speranza che tutte le polemicheBayonetta 3 possano rimanere acqua sotto i ponti.