Hideo Kojima vuole allontanarsi dalla Terra per qualche mese e onestamente sembra un'ottima idea

Ora che Death Stranding 2: On the Beach è qui, cosa c'è nel futuro di Kojima Productions e del famoso creatore Hideo Kojima? Sappiamo che lo sviluppatore ha un progetto in lavorazione con Xbox Game Studios noto come OD, oltre a un titolo Sony Interactive Entertainment chiamato Physint, e anche un film live-action Death Stranding insieme ad A24. Senza dubbio se DS2 si rivelerà un enorme successo, anche i fan chiederanno a gran voce un terzo gioco della serie, ma oltre a questo, cosa ha in programma Kojima?

Se riuscisse a fare a modo suo, un breve viaggio nello spazio sarebbe in programma, dato che lo sviluppatore giapponese ha detto in un'intervista a The Guardian che gli piacerebbe vivere alcuni mesi nello spazio come residente della Stazione Spaziale Internazionale. Questo non è solo come parte della ricerca per un gioco in uscita, ma come parte del suo sforzo per spingere se stesso e il suo corpo a determinare il valore della sua vita come qualcosa che descrive come "malattia di Tom Cruise".

Per intero, Kojima spiega: "Voglio allenarmi come si deve, imparare a fare l'attracco, andare alla Stazione Spaziale Internazionale e rimanerci per qualche mese... Non sono uno scienziato, ma probabilmente potrei creare giochi nello spazio. Voglio essere il primo. Ci sono molti astronauti sopra i 60 anni, quindi immagino che sia possibile".

Pensi che Kojima abbia capito qualcosa o è pazzo per voler passare un po' di tempo nello spazio?