Hidetaka "Swery65" Suehiro festeggia il suo compleanno oggi e annuncia di essere sobrio da più di due mesi

Che i videogiochi guariscono, nel senso che aiutano noi giocatori a vivere la vita di tutti i giorni con più gioia o eccitazione, non dovrebbe sorprendere nessuno. Ma non è così comune sentire dagli stessi sviluppatori come la creazione dei loro giochi li aiuti a superare i propri demoni. Alcuni, come "Swery65" del produttore Hidetaka Suehiro, sono davvero seri, ma oggi è il momento di buone notizie. Anzi due.

La prima è che Swery65 festeggia il suo 52° compleanno oggi. L'uomo considerato il padre del franchise di Deadly Premonition sta attualmente lavorando a Hotel Barcelona, che uscirà entro la fine dell'anno, ma l'altro messaggio positivo che Swery65 ha dato è che oggi è sobrio anche da 65 giorni.

Oltre alla sua forza di volontà, sembra che sia la sua attenzione per Hotel Barcelona che ha spinto questo cambiamento di direzione nella sua vita.

"Ho deciso di apportare alcune modifiche essenziali per rendere "Hotel Barcelona " il miglior gioco possibile senza effetti dell'alcol. E pensiamo che stia funzionando bene".

Quindi, auguriamo a SWERY un buon compleanno da Gamereactor e il nostro supporto per rimanere in linea con la sua salute.