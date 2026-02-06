Highguard ottiene nuovo Warden, modalità classificata, mappa, cavalcatura e altro ancora nell'aggiornamento dell'Episodio 2

HQ

Highguard è qui. Wildlight Entertainment non ha perso tempo a portarci l'Episodio 2 della prima stagione del gioco, rilasciando una nuova mappa, un Warden, una modalità, una cavalcatura e altro ancora da esplorare quando uscirà più tardi oggi.

Il nuovo Warden è il protagonista, mentre Ekon cerca di cambiare radicalmente la meta del gioco. La sua passiva gli permette di vedere i nemici feriti evidenziati mentre si muove, tenendoli nel mirino finché non muoiono o la loro salute non torna. Può anche scatenare uno spirito lupo per dare la caccia a un nemico, applicando la passiva Dread che gli permette di rintracciarli. La sua ultimate fa la stessa cosa ma su ogni nemico sulla mappa, aumentando la velocità di movimento. Ah, inoltre, Ekon non ha bisogno di una cavalcatura quando cavalca in battaglia, poiché diventa tale tramite la sua Forma Lupo, in cui può lanciare anche le sue abilità.

Non dovrebbe sorprendere nessuno, quindi, che la nuova cavalcatura per Highguard sia un lupo enorme. Altrove, la nuova mappa ci vede abbandonare il terreno per il cielo, mentre esploriamo Skydrift. Con grandi catene che collegano isole nel cielo, questa mappa precaria dovrebbe offrire molta diversità rispetto alle località che già abbiamo.

Anche il ranked arriverà nell'Episodio 2, ma solo per la modalità 3v3 del gioco. Poiché questa era la modalità di gioco prevista all'inizio, non dovrebbe sorprendere nessuno, ma con la popolarità del 5v5 si spererebbe che presto avrà una sua offerta classificata.

In concomitanza con l'annuncio dell'aggiornamento, abbiamo avuto anche una nuova scena cinematografica, che potete vedere qui sotto: