Hiro Kozaka di Wargaming sul connettermi con la community: "Si tratta di investimenti a lungo termine, non solo di loghi"

Su DevGAMM Lisbon, Hiro Kozaka di Wargaming ha condiviso riflessioni sul ruolo in evoluzione del branding nell'industria dei videogiochi, sottolineando che si tratta di più di campagne appariscenti: si tratta di costruire legami duraturi con i giocatori.

"Alcuni piccoli studi vivono al giorno della testa," Disse Kozaka. "Se non pensi ai brand e ti concentri solo sulle prestazioni, non hai un futuro. I marchi sono una necessità strategica."

Ha evidenziato l'approccio di Wargaming, creando progetti di brand per ogni gioco per garantire distintività e connessione emotiva con i giocatori. "Vogliamo che ogni gioco abbia il proprio DNA di marchio, il proprio pubblico di riferimento e il proprio aggancio emotivo," ha spiegato.

Kozaka ha anche discusso dell'adattamento a nuovi pubblici e formati. Ad esempio, World of Tanks: Heat introduce un gameplay più veloce e tattico e un elemento umano, con opzioni di personalizzazione per personalizzare carri armati ed eroi, attirando sia i fan di lunga data che i nuovi arrivati.

"L'essenza del gioco rimane, ma aggiungiamo nuovi livelli per mantenerlo coinvolgente," ha detto. Ha anche accennato alle lezioni di progetti come Steel Hunters, sottolineando che anche il momento di smettere di un gioco può fornire preziose intuizioni sul branding per il futuro.

In definitiva, Kozaka ha sottolineato l'importanza di comprendere le esigenze in evoluzione dei giocatori. "Dovete aggiornarvi ogni pochi mesi," disse, facendo riferimento a collaborazioni come The Walking Dead e aggiornamenti di World of Tanks 2.0. "Concentrati sul nucleo, ma aggiungi nuovi livelli - è così che il brand continua a connettersi."

Puoi guardare l'intervista completa (con sottotitoli localizzati) qui sotto: