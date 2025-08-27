Hitman: World of Assassination porta la furtività AAA su iOS

HQ

Giochi AAA in movimento? Perché no. Capcom ha già sondato il terreno rilasciando titoli come Resident Evil Village su iOS, e ora lo studio danese IO Interactive sta facendo lo stesso con Hitman: World of Assassination. Il gioco è stato ridimensionato e adattato per i touchscreen, con pulsanti sensibili al contesto e una missione introduttiva gratuita. Per coloro che preferiscono, i controller esterni sono completamente supportati e una versione macOS è prevista entro la fine dell'anno.

Il pacchetto completo costa $ 69,99 o $ 2,99 per missione se preferisci pagare in modo frammentario. Se i prezzi AAA sui dispositivi mobili abbiano senso è ancora oggetto di dibattito. Secondo quanto riferito, Resident Evil VII ha venduto disastrosamente male sulla piattaforma, meno di 2.000 copie. IO spera che l'Agente 47 funzioni meglio.

Allora, cosa ne pensi, i giochi AAA e gli smartphone sono semplicemente una discrepanza?