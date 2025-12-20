"Ho sentito parlare di IA generativa; è noioso da morire," dice l'attore Neil Newbon

HQ

Mentre alcuni giochi possono fare a meno delle interpretazioni vocali, e altri ne fanno poco uso, non c'è dubbio che possano amplificare gli effetti della narrazione e della narrazione di un gioco in quantità inimmaginabili. Tuttavia, quest'anno abbiamo visto un numero preoccupante di giochi e aziende puntare sull'IA generativa, soprattutto per quanto riguarda il doppiaggio. Baldur's Gate III e l'attore di Resident Evil Village, Neil Newbon, ha chiarito i suoi pensieri sull'argomento in una recente intervista con PCGamesN.

"Al diavolo l'IA nelle prestazioni," Disse Newbon, prima di entrare nei dettagli sul perché le sue opinioni siano così forti. "Parlando in confronto, la quantità di soldi che costa fare quelle battute vocali rispetto al resto dello sviluppo del gioco è una pochissima... Non credo ci sia una giustificazione per togliere il posto di lavoro alle persone. Non credo sia legittimo. Se non registri le battute fin dall'inizio e usi l'IA per prendere la voce di qualcuno e manipolarla come vuoi, è un problema."

"Ho sentito parlare di IA generativa; è noiosa da morire. Non ci credo; mi toglie dall'immersione," aggiunse Newbon. "La gente dice che aiuta l'immersione perché è reattivo. Mi toglie fuori dall'esperienza perché sento qualcosa che non sembra un essere umano in pericolo, o in combattimento, o eccitazione, o qualunque emozione tu debba raggiungere. Non sembra reale. Per quanto suoni bene, c'è qualcosa che non ti convince del tutto, ed è territorio della valle inquietante... Non mi interessa molto l'IA generativa, perché suona una schifezza."

Sebbene la comunità del doppiaggio e una buona parte dei giocatori condividano le opinioni di Newbon, sembra che la genAI stia ancora venendo sviluppata da alcuni studi di gioco. Se avranno successo con la nuova tecnologia è una questione per il futuro, ma al momento i tempi sono incerti e spaventosi per gli artisti.