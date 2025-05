Hogwarts Legacy viene eseguito a 1440p per Switch 2

HQ

Uno dei giochi in arrivo su Switch 2 al momento del lancio è Hogwarts Legacy, che è stato ricreato da zero per la nuova console di Nintendo. Finora non sapevamo molto di questa versione, ma ora abbiamo maggiori informazioni grazie al distributore giapponese Sega (tramite VGC).

Sega sta pubblicando il gioco in Giappone e in un nuovo comunicato stampa rivelano, tra le altre cose, in quale risoluzione gira. Risulta essere un titolo a 1440p quando si gioca in modalità docked, mentre è a 1080p quando si gioca in modalità portatile, entrambi con HDR. Altre nuove caratteristiche includono tempi di caricamento più brevi, supporto per il mouse (il Joy-Con 2 può essere utilizzato come mouse), grafica più elaborata e un migliore aggiornamento delle immagini.

Gran parte di questo è reso possibile grazie al supporto del gioco per la tecnologia di upscaling DLSS di Nvidia, che consente di risparmiare le prestazioni per altre cose invece che per la grafica ad alta risoluzione, che si spera sarà qualcosa che molti titoli Switch 2 utilizzeranno in futuro.