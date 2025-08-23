Hollow Knight batte il record di giocatori prima dell'uscita di Silksong

HQ

È sempre divertente quando i giochi più vecchi aumentano improvvisamente di popolarità, ed è esattamente quello che è successo con Hollow Knight dopo il tanto atteso annuncio di una data di uscita concreta per il suo sequel, Silksong.

Durante il fine settimana, l'acclamata avventura metroidvania ha raggiunto un nuovo picco su Steam con 33.062 giocatori simultanei, il numero più alto nella storia del gioco. Molti fan stanno semplicemente cogliendo l'occasione per affinare le proprie abilità in vista del sequel in arrivo, rispolverando i loro mantelli e tuffandosi ancora una volta nelle oscure caverne di Nidosacro. Con una valutazione "Straordinariamente positiva" su Steam, basata su oltre 136.000 recensioni, non c'è dubbio che Hollow Knight abbia consolidato il suo posto come uno dei titoli indie più amati mai realizzati.

Stai rivisitando anche l'originale prima di Silksong?