Hollow Knight: Silksong non riduce la difficoltà nella seconda patch

Il Team Cherry ha svelato la seconda patch per l'hit istantaneo Hollow Knight: Silksong. A differenza del primo aggiornamento per il gioco, che ha ridotto la difficoltà di alcuni boss all'inizio del gioco, questa patch non includerà alcun nerf e cercherà invece di rimuovere solo i bug critici.

Hollow Knight: Silksong ha affrontato critiche per la sua difficoltà sin dal lancio, facendo sì che i giocatori si spingano molto più a lungo rispetto al primo gioco. Tuttavia, nonostante le lamentele, il Team Cherry sembra mantenere la sua posizione.

Le note sulla patch per la seconda patch, a cui è possibile accedere ora tramite il ramo beta su Steam, sono le seguenti:



Aggiunta l'opzione dell'effetto di dithering nelle impostazioni video avanzate. Riduce le bande di colore, ma può attenuare leggermente l'aspetto delle risorse in primo piano. Il valore predefinito è 'Off'.



Aggiornata la descrizione dell'obiettivo Herald's Wish per chiarire che i giocatori devono sia completare il desiderio che finire il gioco.



Risolto il problema con la mosca bestiale selvaggia nei campi lontani che a volte rimaneva sotto la lava.



Risolti rari casi in cui il Guardiano del Santuario Seth usciva dai limiti durante la battaglia.



Aggiunto un problema per evitare che i Lugoli volino fuori dallo schermo e non tornino durante la battaglia.



Ulteriormente ridotta la possibilità che le cesoie di seta rimangano bloccate fuori dai limiti nella battaglia della Cappella del Mietitore.



Risolti vari casi in cui si moriva ai boss mentre li si uccideva, causando la riproduzione disordinata o non sincronizzata delle sequenze di morte.



Risolto il problema con il legame dello sciamano in una transizione inferiore che causava un softlock.



Aggiornate le posizioni dei bozzoli in alcune posizioni per evitare che si generino in aree inaccessibili.



Risolto il problema con la consegna del corriere Liquid Lacquer che non era accessibile in modalità Steel Soul.



Risolto il problema con alcuni NPC che non riproducevano correttamente i dialoghi dei suggerimenti maledetti in alcuni casi.



Risolto il problema con l'acchiappalastagni Reed che non poteva volare via dopo aver cantato.



Risolto il problema con le sfere di memoria di Verdania che a volte riproducevano gli effetti di raffica stratificati sul bordo dello schermo.



Risolto il problema con il contatore di interruzioni che non funzionava per alcuni strumenti multi-hitter, ad esempio Conchcutter.



Risolto il problema con il moltiplicatore del danno del filamento Volt che non si applicava a determinate abilità di seta.



Risolto il problema con i ciuffi e i fuochi fatui che prendevano di mira in modo inappropriato le ali di teschio.



Risolto il problema con le mosche che ripristinavano erroneamente i loro HP al cambio di scena completo.



Risolto il problema con Curveclaw che si rompeva sempre al primo colpo dopo essere stato deviato.



Risolto il problema con la fiala di plasmium e l'infuso delle pulci che a volte non si ripristinavano come previsto ai banchi.



Varie altre piccole modifiche e correzioni.



Il Team Cherry sta dando gli ultimi ritocchi alla patch fino a quando non sarà disponibile su tutte le piattaforme, quindi tenete d'occhio un aggiornamento nei prossimi giorni. Se stai ancora lottando con la difficoltà di Silksong, ci sono mod che hanno cercato di facilitare i giocatori nel loro tempo giocando nei panni di Hornet.