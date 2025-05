Hollow Knight: Silksong sarà giocabile questo settembre in un museo

HQ

Per anni abbiamo analizzato Internet, in attesa di qualsiasi piccola informazione su Hollow Knight: Silksong. Qualcosa, qualsiasi cosa che ci dia un'idea di come sarà il gioco e quando potrebbe essere lanciato.

Ora, abbiamo un'informazione piuttosto interessante, che potrebbe anche portarci a mettere insieme una data di uscita per il gioco. Secondo IGN, Hollow Knight: Silksong sarà giocabile da questo settembre al museo nazionale australiano della cultura dello schermo come parte di una mostra di videogiochi chiamata Game Worlds.

Il Team Cherry presenterà anche le caratteristiche del design e la direzione artistica del gioco, tra cui centinaia di sprite Hornet. Questa mostra verrà inaugurata il 18 settembre, quindi immagineresti che Hollow Knight: Silksong avrebbe fissato la sua uscita per un po' di tempo intorno a allora, se non prima.

Sarebbe strano se il gioco fosse giocabile ma non avesse una data di uscita schiaffeggiata. Al momento, abbiamo ancora la vaga finestra del 2025 per l'uscita di Hollow Knight: Silksong, che come sappiamo dal passato potrebbe essere persa, a seconda di quanto è lontano il Team Cherry.

Hollow Knight: Silksong uscirà nel 2025 su Xbox, PC, PlayStation e Nintendo Switch 1 e 2.