Hollow Knight: Silksong supera i 4,2 milioni di vendite in tutto il mondo

Il tanto atteso sequel di Hollow Knight si sta rapidamente consolidando come uno dei trionfi più inaspettati dell'anno. Mentre i fan dei giochi indie hanno atteso a lungo il suo arrivo, pochi avrebbero potuto prevedere il mostruoso successo di cui gode ora Silksong.

Appena tre giorni dopo il lancio, Silksong aveva già attirato più di cinque milioni di giocatori, una cifra che molti blockbuster ad alto budget possono solo sognare. Secondo i nuovi rapporti, oltre 4,2 milioni di copie sono state vendute in tutto il mondo. Steam è in testa con circa 3,2 milioni di vendite, mentre le versioni PlayStation e Switch hanno venduto circa 500.000 unità ciascuna. Su Xbox, Silksong è disponibile tramite Game Pass, dove si stima che 1,5 milioni di giocatori abbiano scaricato e provato l'avventura.

Come riportato in precedenza, il successo travolgente di Silksong si è riversato sull'originale Hollow Knight, che ha visto uno sbalorditivo aumento del 600% della sua base di giocatori. Molti nuovi arrivati, tuttavia, sono stati colti alla sprovvista dalla forte difficoltà dei giochi, una sfida che il Team Cherry sta affrontando con nuovi aggiornamenti volti ad aiutare i fan alle prime armi.

