Honda cancella la maggior parte dei prossimi veicoli elettrici a causa delle condizioni di mercato

Honda ha improvvisamente interrotto diversi grandi modelli elettrici, inclusa la prossima Acura RSX, come parte di una più ampia riconsiderazione della sua strategia elettrica, come annunciato dalla stessa Honda in un comunicato stampa.

L'azienda ha confermato di aver sospeso lo sviluppo di tre modelli previsti; il SUV Honda 0, la berlina Honda 0 e il crossover RSX marchiato Acura. I veicoli erano originariamente pensati come figure simboliche per la nuova generazione di auto elettriche interne di Honda.

Tutti e tre i modelli erano previsti per arrivare in mercati chiave quest'anno e sarebbero stati prodotti presso il centro di produzione EV di Honda in Ohio.

La cancellazione arriva mentre Honda affronta crescenti pressioni finanziarie e vendite più lente, soprattutto negli Stati Uniti. L'azienda ha inoltre riconosciuto che i marchi di veicoli elettrici in rapida evoluzione in Cina stanno procedendo più velocemente con veicoli orientati al software e cicli di sviluppo più brevi.

La decisione potrebbe portare a enormi perdite finanziarie, con stime che suggeriscono che la ristrutturazione potrebbe costare all'azienda miliardi di dollari.

La piattaforma "Serie 0" di Honda era stata progettata come un'architettura EV completamente sviluppata internamente, a differenza dei modelli elettrici precedenti come la Honda Prologue, creata in collaborazione con General Motors.