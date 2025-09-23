Hong Kong si prepara all'avvicinarsi del più grande tifone dell'anno al mondo

HQ

Oggi abbiamo ricevuto la notizia che il super tifone Ragasa ha colpito le Filippine e Taiwan. Ora, riceviamo la notizia che Hong Kong è entrata in una chiusura quasi totale mentre il super tifone Ragasa, la tempesta più potente dell'anno, si avvicina alla regione. Scuole, aziende e servizi di trasporto sono stati sospesi, mentre i supermercati sono stati spogliati dai residenti che si preparavano per giornate al chiuso. Le autorità della Cina meridionale hanno ordinato evacuazioni di massa e aperto rifugi di emergenza mentre le province costiere si preparavano a venti distruttivi e all'innalzamento dei mari. L'Osservatorio di Hong Kong ha avvertito di mareggiate alla pari con i devastanti tifoni del passato, esortando i residenti a prendere precauzioni immediate. Anche le vicine Macao e Taiwan stanno affrontando pesanti disagi mentre il ciclone continua il suo percorso in tutta la regione. Cosa ne pensa? Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo tramite il seguente link. Go!