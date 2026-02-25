Horizon Hunters Gathering per ottenere il primo playtest beta questa settimana

HQ

Con Marathon alle porte, si potrebbe pensare che Sony darà al prossimo shooter di Bungie tutta la brillanza possibile prima del lancio. Tuttavia, nello stesso weekend del suo prossimo grande slam dei server, avremo anche un playtest per Horizon Hunters Gathering. È improbabile che ci sia uno scontro di pubblico, ma comunque è comunque un modo interessante di procedere.

Il playtest della beta chiusa per Horizon Hunters Gathering si svolge tra il 27 febbraio e il 1° marzo. In quei giorni andrà in onda dalle 19:00 alle 22:00 CET nelle regioni UE, e dalle 16:00 alle 19:00 PST in Nord America. Puoi accedervi sia su PlayStation che tramite PC tramite Steam, e devi far parte del programma PlayStation Beta per potervi accedere.

Nel playtest puoi giocare come Axle, Rem e Sun, partecipare a due modalità di gioco: Incursione Macchina e Discesa del Calderone, con la prima che offre due difficoltà tra cui scegliere. C'è una sola mappa disponibile a Colorado Springs, ma hai anche accesso allo spazio hub di The Gathering.

È chiaro dalla ricezione del primo trailer che questa non è esattamente l'esperienza Horizon che i fan speravano, ma se siete curiosi di sapere cosa Horizon Hunters Gathering porta, è meglio dare un'occhiata prima di prendere una decisione.