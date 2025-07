Hotel Barcelona verrà lanciato a settembre

HQ

È stato confermato che White Owls di Hotel Barcelona è quasi arrivato. Il progetto, che nasce da un'idea di Hidetaka "SWERY" Suehiro di Deadly Premonition e di Goichi "SUDA 51" Suda di No More Heroes /Lollipop Chainsaw, arriverà e farà il suo debutto su PC e console già all'inizio di questo autunno.

In un comunicato stampa, è confermato che il gioco verrà lanciato su PC, PS5 e Xbox Series X/S a settembre, con la data precisa non menzionata. Quello che sappiamo è che chiunque si trovi a Kyoto il prossimo fine settimana sarà in grado di andare all'evento BitSummit per giocare una parte del gioco tra il 18 e il 20 luglio. SWERY sarà anche presente e sul posto.

Per quanto riguarda l'argomento Hotel Barcelona, ci viene detto: "Tu sei Justine, un maresciallo federale dalla faccia fresca che si sveglia con un serial killer in testa e una lama in mano. Intrappolato in un hotel contorto ispirato agli iconici sottogeneri dei film horror, devi combattere, morire, morire di nuovo e forse - solo forse - sconfiggere i Sette Assassini Slasher in cerca di sangue. Il tuo sangue, per essere precisi".

Aspettatevi ulteriori informazioni sulla data di lancio del gioco nelle prossime settimane.