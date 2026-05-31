House of the Dragon La terza stagione contiene "probabilmente l'episodio più folle di TV mai realizzato"

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Il prequel di Game of Thrones House of the Dragon entra nella sua terza stagione a fine giugno, e la prossima serie di episodi includerà grandi battaglie e epici scontri familiari mentre ci immergiamo nella guerra civile Targaryen su cui si basa la serie. Lo showrunner Ryan Condal sa che i fan aspettavano momenti chiave, e li avranno nella terza stagione.

Condal vuole rendere giustizia alle grandi battaglie, e ha detto che la Battaglia del Golo potrebbe essere "probabilmente l'episodio più folle mai realizzato in TV." Possiamo aspettarci "draghi e navi e molteplici teatri di conflitto" per la battaglia, che sembra essere la versione di Game of Thrones di Helm's Deep, secondo Condal.

House of the Dragon La star Ewan Mitchell dice che questa stagione non c'è molto spazio per altro oltre a combattere. "È guerra totale. È solo un bombardamento fin dall'inizio," ha detto a Entertainment Weekly. Emma D'Arcy, l'attrice che interpreta Rhaenyra Targaryen, è d'accordo con il sentimento di Mitchell. "Finalmente stiamo assistendo a una guerra che si sta accumulando da due stagioni.... Sono molto colpito da Ryan e dal team, perché si tratta davvero di mantenere i nervi calmi per mettere in scena un conflitto che finora è stato principalmente interpersonale, interfamiliare — e poi [infine] con un unico grande gesto, permettere che quel conflitto si scateni su tutto il regno, penso sia una trama molto elegante," hanno detto.

Dovremo vedere quanto saranno epiche queste battaglie quando House of the Dragon tornerà il 22 giugno.