House of the Dragon ottiene il rinnovo della quarta stagione, debutterà nel 2028

HQ

Game of Thrones e A Song of Ice and Fire fan saranno trattati seriamente nel 2026, dato che HBO Max debutterà non solo The Hedge Knight: A Knight of the Seven Kingdoms all'inizio dell'anno, ma seguirà anche con il terzo turno di episodi House of the Dragon poco dopo, in estate. Non è ancora stata data una data precisa su quando House of the Dragon tornerà sulla piattaforma di streaming, ma sappiamo che non sarà l'ultima volta che vedremo il cast.

Deadline riporta che House of the Dragon è stato rinnovato per una quarta stagione da HBO. È persino stato rivelato che questa prossima serie di episodi uscirà nel 2028, il che significa che ci sarà un'attesa di due anni, qualcosa a cui i fan della serie sono ormai abbastanza familiari.

Questo naturalmente solleva la domanda su quanto tempo ancora House of the Dragon durerà. Lo showrunner Ryan Condal inizialmente si aspettava una durata di quattro stagioni, ma se i fan continueranno a sintonizzarsi e condividere lodi, potrebbe essere prolungata, poiché la decisione su un punto finale sarà presa solo una volta completata la quarta stagione.