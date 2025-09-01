House of the Dragon promette un inizio esplosivo per la terza stagione

HQ

Potrebbe essere un po' prematuro iniziare il conto alla rovescia per la terza stagione di House of the Dragon. Tuttavia, dopo aver lasciato molti fan con un retrogusto amaro, la prossima stagione promette ora molta più azione ed eccitazione, almeno secondo Olivia Cooke, che (naturalmente) riprenderà il suo ruolo di Alicent Hightower.

In un'intervista con Collider, Cooke ha anticipato come la terza stagione non perderà tempo a dare fuoco alle cose, rivelando che i primi due episodi erano originariamente destinati a fungere da finale della seconda stagione:

"Beh, penso di poter dire... Inizia con il botto. I primi due episodi dovevano essenzialmente essere il nostro finale dell'anno scorso. Quindi potete solo immaginare di entrare in quel tipo di energia. È più grande e più feroce che mai".

La sua dichiarazione è in linea con ciò che lo showrunner Ryan Condal ha già accennato. In un podcast, Condal ha descritto la portata della nuova stagione come più grande e grandiosa di ciò che i fan hanno visto prima:

"Ogni giorno vado in giro per il set e guardo le cose che stiamo costruendo e le cose che stiamo facendo e il numero di costumi e comparse e tutto il resto. Sapevo che era più grande della stagione 2, ma non credo di essermi resa conto di quanto".

La terza stagione debutterà il prossimo anno su HBO.House of the Dragon

Non vedi l'ora che arrivi il prossimo capitolo della saga dei Targaryen?