Housemarque vuole replicare il successo di FromSoftwre nel creare una propria nicchia

HQ

Gli ultimi due titoli di Housemarque non hanno esattamente reinventato la ruota del gaming, se li riduci alle loro basi. Ma, come la versione di FromSoftware del fantasy RPG, Housemarque ha lasciato il segno nel suo mix unico di bullet hell e roguelike, creando quella che spera sia una nicchia che attira sempre più sguardi finché non sarà vista avere un proprio sottogenere, come abbiamo oggi con i Soulslike.

Parlando con The Game Business, il responsabile dello studio e cofondatore di Housemarque, Ilari Kuittinen, ha detto che quello che lui chiama "bullet ballet" potrebbe benissimo costruire una base di fan hardcore dedicata e appassionata.

"FromSoftware fa un genere simile da molto tempo e ha costruito la propria base di fan. Abbiamo due partite uniche in uscita. Returnal, Saros. È una cosa nuova su cui bisogna educare il mercato, così che la gente dica: 'Ehi, questi stati di flusso sono davvero fantastici,'" ha detto Kuittinen.

"Il viaggio di FromSoftware da King's Field a ciò che sono oggi... Non presumiamo di essere minimamente vicini a questo. Ma [come loro] manterremo il nostro nucleo, continueremo a educare il mercato che questi sono i giochi più fighi che si possano giocare. Questo è il nostro obiettivo."

Housemarque è consapevole che può volerci tempo perché i suoi giochi prendano terreno. È stato il caso di Returnal, e spero che sia lo stesso con Saros dopo un lancio un po' inciampato. Per quanto riguarda il prossimo futuro, Housemarque ha già alcuni piani, ma il suo gioco successivo potrebbe non essere sulla stessa scala di Saros.