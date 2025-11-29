Hugh Jackman sul ritorno nei panni di Wolverine: "Non dirò mai più 'mai' mai più"

HQ

Quando Logan debuttò a metà degli anni 2010, doveva essere un canto del cigno per il periodo di Hugh Jackman come Wolverine. In effetti, doveva essere il capitolo finale anche per Patrick Stewart come Professor Charles Xavier, ma questo cambiò quando riprese il ruolo in Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Il punto è che nulla resta mai sepolto a lungo nell'intrattenimento moderno.

E questo è stato anche il caso del mutante sfrontato e artigliato di Jackman, che è apparso come uno dei protagonisti dello show in Deadpool & Wolverine nel 2024, e ora ci chiediamo quando l'attore sarà il nuovo protagonista del personaggio.

Parlando recentemente su The Graham Norton Show (secondo Digital Spy), Jackman ha praticamente confermato che tornerà come Wolverine in un futuro breve.

"Forse. Non dirò mai più 'mai'. Lo intendevo davvero fino al giorno in cui ho cambiato idea. L'ho pensato per diversi anni. Ho già fatto dieci film, quindi penso che ne abbiano abbastanza per una versione AI di me!"

È sicuramente una forma di fraseggiare diversa da quella di Jackman, soprattutto considerando che in precedenza aveva detto di aver chiuso con il ruolo e il personaggio. La domanda è se il Wolverine di Jackman apparirà in Avengers: Doomsday o qualcosa di più avanti, ma indipendentemente dalla situazione, sembra che possiamo aspettarci di più su questo fronte.