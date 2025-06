Hunter Schafer è la persona giusta per interpretare la principessa Zelda? Ne parliamo nell'ultimo The Gamereactor Show

HQ

Questa settimana potrebbe benissimo essere la più impegnativa dell'anno solare. Non solo si svolgerà il Summer Game Fest procedimento e vedrà diverse vetrine, grandi e piccole, ma sta accadendo anche quello che potrebbe essere il più grande lancio di console fino ad oggi. IlNintendo Switch 2 debutto è previsto per il 5 giugno e milioni e milioni di persone stanno aspettando con impazienza il lancio del sistema successivo.

Ancora una volta, sarà una grande sfida, e prima che si verifichi tutta questa follia, Alex ed io ci siamo seduti e abbiamo registrato un altro episodio di The Gamereactor Show, dove esploriamo alcuni dei più grandi titoli degli ultimi giorni.

Che si tratti di discutere del gioco Black Panther di Cliffhanger e di cosa significhi la sua brusca cancellazione per EA in mezzo alle turbolenze in corso a Codemasters, o invece delle ultime voci di casting The Legend of Zelda, che suggeriscono che Hunter Schafer sia un favorito per giocare Princess Zelda. Discutiamo entrambi i punti mentre dedichiamo anche un po' di tempo a parlare del Switch 2 e del tipo di emozioni che stiamo provando riguardo al sistema in arrivo.

