Hyundai anticipa un cambiamento visivo drastico per i prossimi veicoli elettrici

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Hyundai sta anticipando un grande cambiamento nel design per il suo futuro elettrico. L'azienda ha rivelato due misteriose nuove concept car, "Venus" e "Earth", e sembrano segnare una nuova direzione audace per la gamma IONIQ.

I dettagli sono ancora scarsi, ma le immagini teaser suggeriscono già un chiaro cambiamento. Un concetto, rifinito oro e mostrato dal retro, presenta una silhouette fastback elegante, fanali posteriori ultra-sottili e uno spoiler sottile sul labbro, suggerendo un EV più elegante, simile a una coupé. L'altra, mostrata davanti in argento, appare più eretta e robusta, con una carrozzeria angolare e una postura cabina in avanti, che indica un design in stile SUV.

Il cambiamento più grande potrebbe essere ciò che manca. L'illuminazione pixelata caratteristica di Hyundai, caratteristica distintiva di modelli come Ioniq 5 e Ioniq 6, sembra essere in declino. Al suo posto ci sono elementi di illuminazione più semplici e nitidi e un aspetto complessivo più minimalista.

Puoi vedere le immagini qui sotto.