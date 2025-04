Hyundai svela completamente l'Insteroid "gamerfied"

HQ

Qualche settimana fa, abbiamo riportato l'annuncio di Hyundai Insteroid, un modello di concept car che presenta varie estetiche ed elementi ispirati ai videogiochi e alla cultura dei giochi. Ora, quel modello concettuale è stato presentato per intero, il che significa che ne sappiamo di più.

Considerato un "SUV urbano sub-compatto", l'Insteroid è costruito sulla piattaforma Inster e "porta il concetto di design sportivo e l'esperienza dell'utente a nuovi livelli". È dotato di una carrozzeria estesa e più larga, ruote ottimizzate per la pista, un enorme spoiler, diffusori e prese d'aria per i passaruota, il tutto per migliorare l'aerodinamica e farlo sembrare qualcosa di un gioco Need for Speed.

All'interno dell'auto c'è un roll-bar, sedili avvolgenti e un layout essenziale con un quadro strumenti specializzato che ha lo scopo di riflettere una "macchina costruita in garage". Offrirà un Drift Mode, avrà un sistema audio Beat House, un Message Grid per ulteriori interazioni, un'icona Boost che "rappresenta più personaggi unici, rafforzando la profonda connessione emotiva tra auto e guidatore".

Parlando di Insteroid, Simon Loasby, Senior Vice President e Head of HerDesign Center di Hyundai, ha dichiarato: "Insteroid è una celebrazione del puro divertimento, un viaggio in cui abbiamo esplorato nuovi modi per accendere l'emozione e l'immaginazione in ogni dettaglio. Non si tratta solo di come appare, ma anche di come suona e di come ti fa sentire. Dal suo audace linguaggio visivo all'esperienza sonora coinvolgente, è un concetto che invita tutti a sognare un po' più forte e a sorridere un po' più a lungo".

Oltre ad essere in mostra al Seoul Mobility Show tra il 3 e il 13 aprile, l'Insteroid sarà presto incorporato anche in Kartrider Rush+ come potente strumento.