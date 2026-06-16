I bambini soffrono in modo sproporzionato a causa di rischi legati al clima sempre più intensi, avverte l'Unicef

HQ

L'UNICEF avverte dell'accumulo di molteplici rischi climatici sovrapposti, che potrebbero sopraffare governi e servizi sociali, come riportato da Reuters e YLE.

In particolare, fino a 1,8 miliardi di bambini sono a rischio di siccità e 1,2 miliardi sono a rischio di caldo estremo, secondo l'agenzia ONU per l'infanzia Unicef. Hanno esaminato l'impatto dei rischi legati al clima sulla vita dei bambini in tutto il mondo. I pericoli climatici studiati includono inquinamento atmosferico, tempeste, inondazioni e malaria. Il rapporto ha inoltre esaminato l'accesso all'acqua, all'assistenza sanitaria e ai servizi sociali nella vita dei bambini.

I bambini soffrono in modo sproporzionato a causa dei rischi legati al clima. Fino a 1,1 miliardi di bambini nel mondo sono stati esposti ad almeno tre rischi climatici sovrapposti. Ciò significa che i governi devono investire nelle infrastrutture sociali, nella preparazione e nella gestione dei disastri per ridurre l'esposizione dei bambini.

Fino a 662 milioni di bambini sono a rischio a causa delle tempeste tropicali, 337 milioni di inondazioni dei fiumi e 33 milioni di frane costiere. La malaria rappresenta un rischio per 1 miliardo di bambini, principalmente in Africa.

E infine, nel 2024, i pericoli legati al clima hanno interrotto la scolarizzazione di 242 milioni di bambini in 85 paesi.