I bombardieri statunitensi capaci di nucleare sorvolano il Mar del Giappone insieme a caccia giapponesi in dimostrazione di forza

Mercoledì gli Stati Uniti hanno fatto volare due bombardieri B-52 capaci di armare nucleare sul Mar del Giappone insieme ai caccia giapponesi F-35 e F-15, ha riferito Tokyo. Il volo congiunto è avvenuto in risposta diretta alle recenti esercitazioni militari cinesi e russe intorno a Giappone e Corea del Sud.

Prima grande mostra di presenza negli Stati Uniti

Il Ministero della Difesa giapponese ha dichiarato che la missione ha riaffermato l'impegno di entrambi i paesi a prevenire qualsiasi tentativo di alterare l'equilibrio regionale "con la forza". È stata la prima grande dimostrazione di presenza degli Stati Uniti da quando la Cina ha iniziato esercitazioni su larga scala nell'area la scorsa settimana.

Questo è seguito a un volo congiunto di bombardieri strategici cinesi e russi, oltre a esercitazioni su portaerei che, secondo il Giappone, lo hanno costretto a far decollare i jet dopo essere stato colpito dai raggi radar. La Cina ha negato la versione giapponese, accusando Tokyo di reagire in modo eccessivo e sostenendo che i propri aerei fossero in pericolo.

Rapporti tesi tra Cina e Giappone

La Corea del Sud ha inoltre fatto decollare i jet dopo che aerei cinesi e russi sono entrati nella sua zona di identificazione per la difesa aerea. Nel frattempo, Taiwan ha riportato un secondo giorno di intensificazione dell'attività militare cinese, inclusi bombardieri H-6K e caccia J-16 che conducono pattugliamenti ed esercitazioni a lungo raggio intorno all'isola.

L'ondata avviene in un contesto di rapporti già tesi tra Cina e Giappone, aggravati dai recenti commenti del Primo Ministro giapponese Sanae Takaichi riguardo a un possibile attacco cinese a Taiwan. La Cina, che rivendica Taiwan come propria, ha aumentato la pressione militare vicino all'isola e in tutta la regione.