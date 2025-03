I Campionati mondiali di pattinaggio di figura si aprono con un emozionante tributo ai pattinatori morti nell'incidente aereo di Washington

HQ

I Campionati mondiali di pattinaggio di figura 2025 sono iniziati mercoledì 26 marzo e dureranno fino al 30 marzo. Nella cerimonia di apertura, è stato reso un emozionante omaggio alle vittime dell'incidente aereo a Washington DC il 29 gennaio, quando un'American Airlines si è schiantata contro un elicottero militare, uccidendo 67 persone. La maggior parte dei passeggeri del volo erano pattinatori artistici, la maggior parte dei quali bambini con le loro famiglie e allenatori, tra cui due ex campioni del mondo, Evgenia Shishkova e Vadim Naumov.

All'inizio di questo mese, una celebrazione di gala ha avuto luogo a Washington per raccogliere fondi per le famiglie. Più di 1,2 milioni di dollari, e alcuni parenti del defunto si sono esibiti, come la tredicenne Isabella Aparicio, che ha perso il padre e il fratello, o Maxim Naumov, che ha perso i genitori (AP via Turnto10).

I campionati del 2025, svoltisi a Boston, si sono aperti con un video dei pattinatori accompagnati da un coro. Doug Lane, che ha perso la moglie e il figlio, ha detto che suo figlio Spencer si era allenato per quell'evento. Ha anche lamentato che "mentre alcuni incidenti sono inevitabili, questo non lo era", ma "piuttosto che cercare luoghi da incolpare, spero che possiamo lavorare con i nostri funzionari eletti per rendere i viaggi aerei più sicuri per tutti e per tutte le nostre famiglie".

Il primo giorno dei Campionati del Mondo ha visto la pattinatrice americana Alysa Liu stupire con il miglior punteggio della sua carriera, 74.58, sperando di migliorare il bronzo ottenuto tre anni fa. Questa è la competizione di pattinaggio artistico più importante prima delle Olimpiadi invernali del 2026.