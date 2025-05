I campioni in carica dei Boston Celtics appesi a un filo nelle semifinali NBA

HQ

I Boston Celtic, 2° in regular season a Est e in difesa dell'anello del campionato NBA, si trovano in una posizione molto precaria nelle semifinali di Conference, con due sconfitte consecutive contro i New York Knicks (3° in regular season). L'ultimo, ieri sera, ha perso 90-91. Sono in svantaggio per 2-0, ma c'è ancora tempo per ribaltare la situazione: è al meglio delle sette partite.

Tuttavia, sarà particolarmente complicato perché i Celtics hanno perso le prime due partite casalinghe, al TD Garden di Boston. E sanno che vincere al Madison Square Garden, per le prossime due giornate di sabato e lunedì, sarà estremamente difficile per una squadra che sta dando seri dubbi, ed è passata dal condurre quella partita di 20 punti, 73-53, a perdere di un punto.

Secondo le statistiche NBA, solo il 7,3% dei playoff NBA dal 1956 è stato ribaltato quando stavano perdendo 2-0. Un'impresa simile deve accadere per i Cleveland Cavaliers, che dopo un tremendo record di 64 vittorie - 18 sconfitte nella stagione regolare, stanno perdendo 2-0 anche contro gli Indiana Pacers, quarti nella stagione regolare.