I canali YouTube si assicurano i diritti di trasmissione della Bundesliga nel Regno Unito e in Irlanda

La Bundesliga 2025/26 sta per iniziare questo fine settimana e i fan del calcio tedesco nel Regno Unito avranno nuove opzioni per guardarla dal vivo in questa stagione. Annunciata mercoledì, Sky Sports non sarà l'unica emittente: i nuovi partner includono Prime Video, BBC Sport e, sorprendentemente, i canali YouTube, essendo la prima volta che un campionato di calcio di alto livello concede i diritti in diretta per un pacchetto significativo di partite ai creatori di contenuti, allontanandosi dai modelli di trasmissione tradizionali.

The Overlap (1,5 milioni di abbonati), con collaborazioni con Gary Neville, Roy Keane e Ian Wright, trasmetterà 20 partite della Bundesliga nel 2025-26, a partire dall'apertura della stagione di venerdì. That's Football ospitato da Mark Goldbridge (1,3 milioni di abbonati) trasmetterà in streaming gratuitamente 20 partite in diretta.

Oltre a questi canali, BBC Sports offrirà gratuitamente tutte le partite del venerdì sera sul sito Web e sull'app della BBC, Sky Sports offrirà esclusivamente la "partita più alta" il sabato alle 17:30 BST e Prime Video trasmetterà tutte le partite della domenica in pay-per-view. Anche il canale ufficiale della Bundesliga trasmetterà in streaming alcune partite del venerdì sera e alcune partite della Bundesliga 2.

Per gli spettatori del Regno Unito, la Bundesliga è il luogo in cui guardare probabilmente la loro più grande star internazionale, Harry Kane, così come l'astro nascente Jobe Bellingham sul Borussia Dortmund. Tuttavia, coloro che sono veramente interessati al calcio tedesco dovranno ora pianificare in anticipo quale emittente e persino quale piattaforma possono guardare la partita di ogni settimana...