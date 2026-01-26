I cechi raccolgono oltre 6 milioni di dollari per inviare generatori nell'Ucraina ghiacciata

HQ

In soli cinque giorni, i cittadini cechi hanno raccolto oltre 6 milioni di dollari per fornire all'Ucraina generatori, riscaldatori e batterie, mentre centinaia di migliaia di ucraini affrontano temperature gelide dopo gli attacchi russi alla rete elettrica del paese. Gli ingegneri ucraini hanno lavorato senza sosta in condizioni pericolose per ripristinare l'elettricità, con temperature che sono scense fino a meno 20 gradi Celsius.

La raccolta fondi, organizzata dall'iniziativa di base darekproputina.cz, ha mobilitato quasi 75.000 donatori e si prevedono ulteriori 15 milioni di corone (730.000 dollari). Il gruppo ha già fornito all'Ucraina droni, forniture mediche e persino attrezzature militari, per un totale di oltre 55 milioni di euro dalla vera e propria invasione russa del 2022.

SOS Kyiv: Raccolta rapida per generatori e batterie di riserva // darekproputina.cz

Durante il fine settimana, gli organizzatori hanno ottenuto due grandi generatori diesel del valore di 8 milioni di corone ciascuno per piccole strutture sanitarie. La campagna si sta coordinando con i partner ucraini per velocizzare le consegne ed evitare lunghi ritardi doganali, approvvigionandosi anche a fornitori locali cechi. Batterie e riscaldatori chimici sono particolarmente richiesti, permettendo ai residenti di caricare telefoni e far funzionare piccoli elettrodomestici quando c'è energia disponibile.

"Il tempo è cruciale", ha detto Martin Ondracek, uno degli organizzatori. "Abbiamo circa 30 persone che lavorano per portare le forniture all'Ucraina il più rapidamente possibile." L'iniziativa mira a raggiungere ospedali, cliniche e comunità vulnerabili prima che le condizioni peggiorino ulteriormente.

Anche la Commissione Europea sta contribuendo agli sforzi di soccorso, impegnandosi a 447 generatori di emergenza per un valore di 3,7 milioni di euro (4,39 milioni di dollari) per aiutare gli ucraini a far fronte alla crisi energetica. Gli sforzi dei cittadini, uniti al sostegno internazionale, stanno offrendo una corda di salvezza a coloro che stanno attraversando una delle settimane più fredde in Ucraina dall'inizio della guerra.