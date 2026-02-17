I "cetrioli d'oro" della Russia e come un alimento base sia diventato simbolo dell'inflazione bellica In Russia, il modesto cetriolo ha raddoppiato di prezzo da dicembre.

HQ In Russia, il modesto cetriolo ha raddoppiato di prezzo da dicembre, con una media di poco più di 300 rubli (3,91 dollari) al chilogrammo, suscitando indignazione tra i consumatori e attenzione politica. I social media mostrano cetrioli che a volte si vendono a due o tre volte quella cifra. I legislatori, inclusi membri del partito al governo Russia Unita, hanno fatto pressione sul regolatore anti-monopolio affinché indaghi sugli aumenti dei prezzi, mentre alcuni politici chiedono limiti ai prezzi per i prodotti di base. Sergei Mironov, leader del partito Russia Giusta, ha criticato le autorità per aver attribuito il picco alla stagionalità, paragonando i cetrioli alle patate "dorate" dello scorso anno. I produttori hanno dichiarato che i prezzi potrebbero diminuire il mese prossimo con il caldo, ma l'aumento avviene in un contesto di inflazione più ampia (2,1% dall'inizio dell'anno) e di crescenti preoccupazioni sul costo della vita, mentre l'economia russa rallenta dopo quattro anni di guerra in Ucraina. Alcuni supermercati siberiani limitano l'acquisto di cetrioli per acquirente, e i giornali hanno persino distribuito semi per incoraggiare la coltivazione domestica. L'improvvisa ondata di un alimento base ha reso i cetrioli un nuovo simbolo delle pressioni economiche russe in tempo di guerra, con i cittadini che li chiamano "cetrioli d'oro" per frustrazione...