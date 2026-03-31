I Chicago Bulls rilasciano la guardia Jaden Ivey dopo commenti omofobi su Instagram

HQ

I Chicago Bulls hanno annunciato di essersi separati da Jaden Ivey, la guardia di 24 anni ceduta dai Detroit Pistons il 3 febbraio, a causa di "condotta dannosa per la squadra". Ivey ha fatto una diretta su Instagram il 30 marzo in cui ha detto che "Il Mese dell'Orgoglio è ingiustizia".

Ha detto: "Il mondo proclama LGBTQ, giusto? Proclamano il Mese del Pride e anche la NBA lo fa. Lo mostrano al mondo. Dicono: 'Vieni a unirti a noi per il Mese dell'Orgoglio per celebrare l'ingiustizia.' Lo proclamano sui cartelloni pubblicitari. Lo proclamano per strada. Ingiustizia."

Ivey era originariamente la quinta scelta nel 2022, ma gli infortuni al ginocchio gli hanno impedito di giocare molto. È stato scambiato dai Pistons poco prima della scadenza del mercato a febbraio, e ha giocato solo quattro partite prima di essere messo fuori gioco a causa di un infortunio al ginocchio. Secondo ESPN, era schietto riguardo al suo cristianesimo ed era "predicatore" negli spogliatoi.

Durante le sue dirette su Instagram, ha parlato ore di religione, aborto, anticattolicesimo e diritti LGBT. Dopo i suoi commenti, potrebbe essere difficile per lui trovare una nuova squadra NBA disposta ad assumerlo.