Abu Dhabi ospiterà il 2028 dei Campionati Mondiali su Strada UCI, che si tengono ogni anno in diversi paesi (nel 2025 si è svolto in Ruanda, nel 2026 in Canada, nel 2027 in Francia e nel 2029 in Danimarca). Il problema è che gli Emirati Arabi Uniti sono per lo più pianeggianti, quindi si dice che il paese stia costruendo una serie di colline, e persino una montagna artificiale di 4 km con sabbia.

La costruzione di montagne sabbiose artificiali, dune e una serie di colline grandi e piccole, per rendere un'orografia più interessante, è iniziata anni fa, con la più grande di tutte, Al Wathba, che dovrebbe raggiungere 4 km di altezza e offrire pendii dell'11% e del 13%, come si è notato il mese scorso da una serie di rapporti che hanno acceso una controversia: Abu Dhabi favorisce Tadej Pogacar?

Tim Merlier, velocista belga proveniente da Soudal-Quick Step, si è lamentato che le montagne artificiali avrebbero beneficiato scalatori come Pogacar (che corre per il UAE Team Emirates-XRG) piuttosto che degli sprinter. Sottolineano che gli stanno dando un vantaggio sleale e ignorano UCI, la World Cycling Union, che ha chiesto esplicitamente una tappa pianeggiante.

È ancora troppo presto per sapere che tipo di tappe ci saranno i Campionati Mondiali su Strada 2028, ma i ciclisti stanno iniziando a lamentarsi per evitare quello che percepiscono come un vantaggio sleale per Pogacar, che corre per la squadra Emirates. Che ne pensi?