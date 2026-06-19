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Il Messico è il primo paese a qualificarsi per i 32 turni, e attualmente l'unico ad aver vinto le prime due partite, dopo che il secondo turno della fase a gironi è iniziato con i Gruppi A e B. Il Messico ha sconfitto la Corea del Sud 1-0, con un gol di Luis Romo, per Guadalajara (con un grande aiuto del portiere coreano Kim Seung Gyu, la palla gli scivolò di mano), e ora guidano il Gruppo A con sei punti.

Nel Gruppo A, Cechia e Sudafrica pareggiarono 1-1, lasciandoli con solo 1 punto. La Corea del Sud affronterà il Sudafrica nella prossima partita del 25 giugno, e un pareggio sarebbe sufficiente per la qualificazione, mentre la Repubblica Ceca può contare solo sulla vittoria del Messico già qualificata e sperare che il Sudafrica batta la Corea del Sud, o pareggi, per qualificarsi come seconda classificata del girone per differenza reti.

Gruppo A



Messico: 6 punti, diapositiva +3

Corea del Sud: 3 punti, giorno 0

Cechia: 1 pt, GD -1

Sudafrica: 1 pt, GD -2



Nel Gruppo B, la grande vittoria del Canada per 6-0 garantisce loro una differenza reti migliore (6) rispetto alla Svizzera, che ha battuto la Bosnia ed Erzegovina 4-1. Canada e Bosnia si giocheranno nella prossima partita, e questo deciderà il capo del girone. Se quella partita finirà in parità, Bosnia ed Erzegovina e Qatar saranno eliminate; ma le loro possibilità sono già estremamente scarse perché non solo dovrebbero vincere, ma dovrebbero segnare un numero quasi irrealistico di gol per superare 6 o 9 gol di differenza tra Canada e Svizzera.

Con una differenza reti così sfavorevole, è quasi la fine della strada per Qatar e Bosnia ed Erzegovina...

Gruppo B



Canada: 4 punti, diabete 6

Svizzera: 4 punti, 3 giorni

Bosnia ed Erzegovina: 1 punto, GD -3

Qatar: 1 punto, GD -6

